3-тапсырма, 6) и 7)....
Қазақ тiлi
3-тапсырма, 6) и 7)....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) Біз ол ағаштарға су құйып жатырмыз 7)Сынып жетекшімізге біздің жұмысымыз ұнап жатыр
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