1декобря среда . Какое число будет в последнюю среду декобря
Математика
1декобря среда . Какое число будет в последнюю среду декобря
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Гость:
Ответ: это будет число 29
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