Хоттабыч предложил Вольке старинную задачу.На столе стоят 10 сосудов.Из них 9 сосудов стоят правильно а 1 перевёрнут вверх дном.За один раз о мой юный повелитель ты сможешь перевернуть одновременно любые два сосуда.Сможешь ли т...

Математика

Хоттабыч предложил Вольке старинную задачу.На столе стоят 10 сосудов.Из них 9 сосудов стоят правильно а 1 перевёрнут вверх дном.За один раз о мой юный повелитель ты сможешь перевернуть одновременно любые два сосуда.Сможешь ли ты о ьрильянт моей души повторяя это действие поставить правельно все сосуды?Сможет ли Волька решить эту задачу?

Автор: Гость