Хоттабыч предложил Вольке старинную задачу.На столе стоят 10 сосудов.Из них 9 сосудов стоят правильно а 1 перевёрнут вверх дном.За один раз о мой юный повелитель ты сможешь перевернуть одновременно любые два сосуда.Сможешь ли т...

Математика
Хоттабыч предложил Вольке старинную задачу.На столе стоят 10 сосудов.Из них 9 сосудов стоят правильно а 1 перевёрнут вверх дном.За один раз о мой юный повелитель ты сможешь перевернуть одновременно любые два сосуда.Сможешь ли ты о ьрильянт моей души повторяя это действие поставить правельно все сосуды?Сможет ли Волька решить эту задачу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, к сожалению нет. 9 не делится на 2, поэтому Вольке придётся выполнить действие 4,5 раза, что невозможно в реальности.
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