Переведите стихотворение қарағым на русский язык вот стихотворение Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! Ойынға, құр қаларсың, көңiл берме. Оқымай ойын қуған балаларға. Жолама, шақырса да қасына ерме! Кiдiрме, аяңдама, алға ұмтыл, Ала...
Қазақ тiлi
Переведите стихотворение қарағым на русский язык вот стихотворение Қарағым, оқу оқы, босқа жүрме! Ойынға, құр қаларсың, көңiл берме. Оқымай ойын қуған балаларға. Жолама, шақырса да қасына ерме! Кiдiрме, аяңдама, алға ұмтыл, Алам деп көктен жұлдыз қолың серме. "Қарманған қарап қалмас!" - деген рас сөз, Тоқтамай iсте болсаң батып терге. Жасынан оқу оқып, өнер қуған. Жан жетпес көңiлi жүйрiк кемеңгерге. Бiлiмсiз, құр қалтақтап жүргенменен, Ерте өлген,көмiлулi қара жерге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой, учи уроки, зря не ходи! Уделяя внимание игре останешься без ничего. Детям, которые не учат, а только гоняться за игрой. Не подходи, если зовут, даже рядом не ходи! Не медленно, без остановки, стремись вперед, Тяни руку на небо с надеждой получить звезды. " Кто старается, пустым не останется!"- это правда, Не остановивший работай в поте лица. С малых кто учился, гнался за ремеслом. Не дотянуться никому гению. Без грамоты, просто ходит шататься. Равно раннее умершим и закопанным под землею .
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