Составь предложение со словом поседеть, печь, примерять

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Составь предложение со словом поседеть, печь, примерять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ПРИМЕРЯЛА КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ. Я ТОПИЛА ПЕЧЬ. Я ПОСЕДЕЛА
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