Если красный сигнал светофора застал тебя на пешеходном переходе,то нужно... 1) вд??ль обочины по направлению движению транспорта. 2) по дорожному полотну на встречу транспорту. 3)быстро побежать обратно.4) Остановиться на р...
Биология
Если красный сигнал светофора застал тебя на пешеходном переходе,то нужно... 1) вд??ль обочины по направлению движению транспорта. 2) по дорожному полотну на встречу транспорту. 3)быстро побежать обратно.4) Остановиться на разделительной полосе и дождаться зеленого сигнала. 5) вдоль обочины по направлению движению транспорта.
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Остановиться на разделительной полосе
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