Составить данных слов предложения напиши разделить слова на слоги плывут небо пу??истые облака

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Составить данных слов предложения напиши разделить слова на слоги плывут небо пу??истые облака
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В не -бе плы-вут пу-ши-сты-е о-бла-ка 
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