Каким числам соответствуют точки D, E, C ? В дробях D E C __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|gt; 0 1
Математика
Каким числам соответствуют точки D, E, C ? В дробях D E C __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|gt; 0 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D 0.5 E 1.0 C1.8 помоиму так
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