Тележку поднимают по наклонной плоскости, прикладывая силу 210 н, направленную вдо??ь наклонной плоскости. Опребелите кпд установки, если масса тележки 40 кг, длина наклонной плоскости 1,8 м, высота 0,9 м
Физика
Тележку поднимают по наклонной плоскости, прикладывая силу 210 н, направленную вдо??ь наклонной плоскости. Опребелите кпд установки, если масса тележки 40 кг, длина наклонной плоскости 1,8 м, высота 0,9 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=F1*S=210*1.8=378 DZH A=mgh=40*10*0.9=360 Dzh CPD=360/378*100=95.2 %
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