Тележку поднимают по наклонной плоскости, прикладывая силу 210 н, направленную вдо??ь наклонной плоскости. Опребелите кпд установки, если масса тележки 40 кг, длина наклонной плоскости 1,8 м, высота 0,9 м

Физика

Тележку поднимают по наклонной плоскости, прикладывая силу 210 н, направленную вдо??ь наклонной плоскости. Опребелите кпд установки, если масса тележки 40 кг, длина наклонной плоскости 1,8 м, высота 0,9 м

Автор: Гость