Сыну сейчас 14 лет , а пять лет назад он был в 5 раз моложе отца. Сколько лет отцу сейчас ?

Математика

Сыну сейчас 14 лет , а пять лет назад он был в 5 раз моложе отца. Сколько лет отцу сейчас ?

Автор: Гость