Сыну сейчас 14 лет , а пять лет назад он был в 5 раз моложе отца. Сколько лет отцу сейчас ?
Математика
Сыну сейчас 14 лет , а пять лет назад он был в 5 раз моложе отца. Сколько лет отцу сейчас ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-5=9 9*5=45 45+5=50 50 лет отцу
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