Сыну сейчас 14 лет , а пять лет назад он был в 5 раз моложе отца. Сколько лет отцу сейчас ?

Математика
Сыну сейчас 14 лет , а пять лет назад он был в 5 раз моложе отца. Сколько лет отцу сейчас ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-5=9 9*5=45 45+5=50 50 лет отцу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тележку поднимают по наклонной плоскости, прикладывая силу 210 н, направленную вдо??ь наклонной плоскости. Опребелите кпд установки, если масса тел...
Ответить
Математика
1декобря среда . Какое число будет в последнюю среду декобря
Ответить
Математика
Каким числам соответствуют точки D, E, C ? В дробях D E C __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|> 0 1
Ответить
Математика
10 ЗАДАНИЕ,ПЛИИИИИССССС
Ответить
Русский язык
Составить данных слов предложения напиши разделить слова на слоги плывут небо пу??истые облака
Ответить