Ответы пожалуйста.запишите глаголы в три столбика в зависимости от их времени.замашет,будут летать,сидит,подует,пошел,будут светить,хрустнула,вспомню,растут,застыла,осыпаются,простоят,будут листься,ночевала,ожидает,дрожат.

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Ответы пожалуйста.запишите глаголы в три столбика в зависимости от их времени.замашет,будут летать,сидит,подует,пошел,будут светить,хрустнула,вспомню,растут,застыла,осыпаются,простоят,будут листься,ночевала,ожидает,дрожат.

Автор: Гость