Ответы пожалуйста.запишите глаголы в три столбика в зависимости от их времени.замашет,будут летать,сидит,подует,пошел,будут светить,хрустнула,вспомню,растут,застыла,осыпаются,простоят,будут листься,ночевала,ожидает,дрожат.
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Ответы пожалуйста.запишите глаголы в три столбика в зависимости от их времени.замашет,будут летать,сидит,подует,пошел,будут светить,хрустнула,вспомню,растут,застыла,осыпаются,простоят,будут листься,ночевала,ожидает,дрожат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будущее время:Замашет,будут летать,подует,будут светить,вспомню, простоят,будут литься. Настоящее время:Сидит,растут,осыпаются,ожидает,дрожат. Прошедшее время:Пошел,хрустнула,застыла,ночевала.
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