Найди допущенные ошибки и исправь : 17x4=(10+7)х5=10x4+7=77
Математика
Найди допущенные ошибки и исправь : 17x4=(10+7)х5=10x4+7=77
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17×4=(10+7)×4= 10×4+7×4=40+28=68
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