Сочинение васюткино озеро тема мои впечатления о расказе виктора астафьева

Гость: Гость:

Главного героя рассказа «Васюткино озеро» зовут Васютка. Его возраст — от десяти до двенадцати лет. О его внешности автор не говорит практически ничего, однако о ней мы можем судить по другим местам текста, а также по нашим собственным суждениям. Васютка был красивый стройный мальчик лет одиннадцати. Одевался он просто, безо всяких излишеств, что подобало местности, где он жил и родился — а ведь он жил и родился в тайге, близ Енисея. Да и жил он в простой рыбацкой семье, и именно это спасло его, так как от взрослых узнал он, что делать, когда заблудился в тайге. А ведь он заблудился в тайге… А произошло это так. Его любимым занятием было собирать кедровые орехи для рыбаков, что плавали по Енисею, а больше в тех краях ничего и не было. И, в поисках орехов, Васютка зашёл очень глубоко в тайгу. Но там он поступил так, как говорили ему взрослые: он взял ружьё — и поймал глухаря, развёл костёр и поджарил его. Из того, что Васютка не растерялся, можно выявить, что он был смел. А затем он вышел на рыбное озер — а ведь в Енисее было тогда чрезвычайно мало рыбы — всю поймали; и, увидя, что из озера есть протока в Енисей, он пошёл вдоль неё и вышел на свой посёлок. Дома родные отругали его — не заходи в лес так далеко! — но и похвалили — за то, что он не струсил, а также нашёл рыбное место Автор восхищается смелостью и стойкостью Васютки Мнение читателя совпадает с мнением автора.