Сочинение о весне второй класс

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Пришла весна. Не будет больше низко нависших туч и снегопадов. На чистом голубом небе сияет яркое солнышко. Дни стали заметно длиннее. По утрам еще стоит небольшой мороз, но чем выше поднимается солнце, тем становится теплее и быстрее тает снег. Днем весеннее солнце греет все сильнее, всюду текут ручьи. Весенняя звонкая капель и ручейки – первые вестники весны и приближающегося тепла. А с ним приходит радость и новая жизнь.Источник: http://uchim.org/sochineniya/na-temu-vesna