Длина усадьбы 100 м, а ширина на 60 м меньше.три восмых площади усадьбы занимают пост??ойки,двор и сад, а остальную площадь огорода.Какую площадь занимает огород
Математика
Длина усадьбы 100 м, а ширина на 60 м меньше.три восмых площади усадьбы занимают пост??ойки,двор и сад, а остальную площадь огорода.Какую площадь занимает огород
Ответ(ы):
Гость:
100*(100-60)=4000м^2 площадь усадьбы 4000:8*3=1500м^2 площадь построек, двора и сада 4000-1500=2500м^2 площадь, занимаемая огородом
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