Длина усадьбы 100 м, а ширина на 60 м меньше.три восмых площади усадьбы занимают пост??ойки,двор и сад, а остальную площадь огорода.Какую площадь занимает огород

Математика

Длина усадьбы 100 м, а ширина на 60 м меньше.три восмых площади усадьбы занимают пост??ойки,двор и сад, а остальную площадь огорода.Какую площадь занимает огород

Автор: Гость