Длинна стадиона 600 м, а ширина на 345 м, меньше.Вокруг стадиона проложена беговая дорожка.найди ее длину.Вырази ответ в более крупных единицах длинны.

Математика

Длинна стадиона 600 м, а ширина на 345 м, меньше.Вокруг стадиона проложена беговая дорожка.найди ее длину.Вырази ответ в более крупных единицах длинны.

Автор: Гость