Длинна стадиона 600 м, а ширина на 345 м, меньше.Вокруг стадиона проложена беговая дорожка.найди ее длину.Вырази ответ в более крупных единицах длинны.
Математика
Длинна стадиона 600 м, а ширина на 345 м, меньше.Вокруг стадиона проложена беговая дорожка.найди ее длину.Вырази ответ в более крупных единицах длинны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1890м. 1км 890м. 1.89км
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