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С 1 по 3 ПЛИЗ ????????
Математика
С 1 по 3 ПЛИЗ ????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/0.8=1.25=5/4 Ответ: 2. 2) 7*(3/7)=3≠1 Ответ: 4. 3) 1:1=1 Ответ: 2.
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