Обьесните почему в Заподной Европе Русь иногда называли "страной городов"
История
Обьесните почему в Заподной Европе Русь иногда называли "страной городов"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое мнение: Прежнему европейское название Северной Руси со Столицей Старой Гардики это название Древней Руси вообще а не ее городов
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