Придумайте 5 сложных предложений с корнями -КОС-; -КАС- срочно
Русский язык
Придумайте 5 сложных предложений с корнями -КОС-; -КАС- срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рыбалил и крючок коснулся дна. когда я ехал то наши лодки соприкоснулись
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