РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕЛАМИ 65 КМ. ИЗ ЭТИХ СЁЛ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСТРЕЧУ ДРУК ДРУГУ ВЫЕХАЛИ 2 ВЕЛОСЕПЕДИСТА 1 ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 12КМ/Ч А ДРУГОЙ 14КМ/Ч КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ С НИМИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА? Нужны главные слова
Математика
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕЛАМИ 65 КМ. ИЗ ЭТИХ СЁЛ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСТРЕЧУ ДРУК ДРУГУ ВЫЕХАЛИ 2 ВЕЛОСЕПЕДИСТА 1 ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 12КМ/Ч А ДРУГОЙ 14КМ/Ч КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ С НИМИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА? Нужны главные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*2 =24 (км.) проедет первый велосипедист 2) 14*2 = 28 (км.) проедет второй велосипедист 3) 24+28 = 52 (км.) проедут они вместе 4) 65-52 =13 (км.0 расстояние между ними
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