РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕЛАМИ 65 КМ. ИЗ ЭТИХ СЁЛ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСТРЕЧУ ДРУК ДРУГУ ВЫЕХАЛИ 2 ВЕЛОСЕПЕДИСТА 1 ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 12КМ/Ч А ДРУГОЙ 14КМ/Ч КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ С НИМИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА? Нужны главные слова

Математика

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕЛАМИ 65 КМ. ИЗ ЭТИХ СЁЛ ОДНОВРЕМЕННО НА ВСТРЕЧУ ДРУК ДРУГУ ВЫЕХАЛИ 2 ВЕЛОСЕПЕДИСТА 1 ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 12КМ/Ч А ДРУГОЙ 14КМ/Ч КАКОЕ РАССТОЯНИЕ БУДЕТ С НИМИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА? Нужны главные слова

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