Пожалуйста помогите мне. Прочитай.Определи тему и озаглавь текст: Эфа-змея красив??я,но злая и ядовитая. Рассердится, свернётся тугим кренделем и застрекочет.Чешуйки у неё на боках цепляются друг за друга и потрескивают, как ма...

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Пожалуйста помогите мне. Прочитай.Определи тему и озаглавь текст: Эфа-змея красив??я,но злая и ядовитая. Рассердится, свернётся тугим кренделем и застрекочет.Чешуйки у неё на боках цепляются друг за друга и потрескивают, как масло на горячей сковородке.Теперь к эфе близко не подходи!

Автор: Гость