Свежие грибы содержат 90% воды,а сухие грибы-12%.Сколько получится сухих грибов из 11 ??г свежих?

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Составим пропорцию для вычисления сухого вещества в свежих грибах. Поскольку в грибах 90% воды, значит сухого вещества там 100 - 90 = 10% 44 кг - 100% х - 10% х = (10 * 44) / 100 х = 4,4 кг Поскольку в сухих грибах 12% воды, значит сухого вещества там 100 - 12 = 88%. Составим пропорцию 4,4 кг - 88% х - 100% х = (100 * 4,4) / 88 х = 5 Ответ: 5 кг