Расскажите о практических способах проведения параллельный прямых

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С помощью двух треугольников. Один треугольник жестко удерживается на бумаге. Второй треугольник одной из своих сторон прикладывается к одной из сторон первого треугольника и может скользить вдоль нее, а параллельные прямые получаются черчением вдоль другой стороны второго треугольника.