За месяц парк посетили 325 гостей. Каждый житель побывал в парке один раз и прокатился только на одном аттракционе. Аттракционы «Шаролёт» и «Весёлые горки» приняли 269 гостей, а «Весёлые горки» и качели — 128. Сколько гостей по...

Математика

За месяц парк посетили 325 гостей. Каждый житель побывал в парке один раз и прокатился только на одном аттракционе. Аттракционы «Шаролёт» и «Весёлые горки» приняли 269 гостей, а «Весёлые горки» и качели — 128. Сколько гостей побывало на аттракционе «Весёлые горки»?

Автор: Гость