За месяц парк посетили 325 гостей. Каждый житель побывал в парке один раз и прокатился только на одном аттракционе. Аттракционы «Шаролёт» и «Весёлые горки» приняли 269 гостей, а «Весёлые горки» и качели — 128. Сколько гостей по...

Математика
За месяц парк посетили 325 гостей. Каждый житель побывал в парке один раз и прокатился только на одном аттракционе. Аттракционы «Шаролёт» и «Весёлые горки» приняли 269 гостей, а «Весёлые горки» и качели — 128. Сколько гостей побывало на аттракционе «Весёлые горки»?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 325-269=56 - посетили качели2) 325-128=197 - посетили "Шаролет"3) 325-(197+56)=72 - посетили "Веселые горки"

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