Помогите решить задачу Одна из сторон прямоугольника в 6 раз больше другой. Найдите его стороны, если периметр=98см Решение: BC=AD=x см, тогда AB=DC=6x Т.к Р=9см, то решаем или составляем уравнение:
Геометрия
Помогите решить задачу Одна из сторон прямоугольника в 6 раз больше другой. Найдите его стороны, если периметр=98см Решение: BC=AD=x см, тогда AB=DC=6x Т.к Р=9см, то решаем или составляем уравнение:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона будет х, а большая 6х. Составляем уравнение: х+х+6х+6х= 98 14х= 98 х= 7 см - меньшая сторона 6*7=42 см большая сторона Ответ. 42 см; 7 см
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