Помогите решить задачу Одна из сторон прямоугольника в 6 раз больше другой. Найдите его стороны, если периметр=98см Решение: BC=AD=x см, тогда AB=DC=6x Т.к Р=9см, то решаем или составляем уравнение:

Геометрия

Помогите решить задачу Одна из сторон прямоугольника в 6 раз больше другой. Найдите его стороны, если периметр=98см Решение: BC=AD=x см, тогда AB=DC=6x Т.к Р=9см, то решаем или составляем уравнение:

Автор: Гость