Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывает моторная лодка за 7ч со ско??остью 32км/ч
Математика
Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывает моторная лодка за 7ч со ско??остью 32км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растояние= скорость умножить на время 7*32=224
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
При зачислении первоклассников каждый директор сильные школы получают большое к??личество заявлений от родителей часть родителей живет в микрорайон...
География
Математика