Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывает моторная лодка за 7ч со ско??остью 32км/ч

Математика
Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывает моторная лодка за 7ч со ско??остью 32км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растояние= скорость умножить на время 7*32=224
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