При зачислении первоклассников каждый директор сильные школы получают большое к??личество заявлений от родителей часть родителей живет в микрорайоне школы часть Нет по закону директор обязан сначало принять в первый класс жител...

История

При зачислении первоклассников каждый директор сильные школы получают большое к??личество заявлений от родителей часть родителей живет в микрорайоне школы часть Нет по закону директор обязан сначало принять в первый класс жителей микрорайона а потом уже детей из других микрорайонов надо следовать своим действующему закону в школе должны учиться прежде всего детей которые прописаны в данном микрорайоне докажите тезис Приведите 10 сильных аргументов дают 30 баллов

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