При зачислении первоклассников каждый директор сильные школы получают большое к??личество заявлений от родителей часть родителей живет в микрорайоне школы часть Нет по закону директор обязан сначало принять в первый класс жител...

История
При зачислении первоклассников каждый директор сильные школы получают большое к??личество заявлений от родителей часть родителей живет в микрорайоне школы часть Нет по закону директор обязан сначало принять в первый класс жителей микрорайона а потом уже детей из других микрорайонов надо следовать своим действующему закону в школе должны учиться прежде всего детей которые прописаны в данном микрорайоне докажите тезис Приведите 10 сильных аргументов дают 30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) надо хотябы чтоб в своём раёне мест хватило, а потом если место останется из другова раёна
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