Найдите четыре угла,образованные при пересечении 2 прямых, если известно , что эти прямые перпендикулярны. В) один из углов в 8 раз больше другово
Математика
Найдите четыре угла,образованные при пересечении 2 прямых, если известно , что эти прямые перпендикулярны. В) один из углов в 8 раз больше другово
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