Систематика плесневых грибов

Гость: Гость:

Грибы делятся на две группы: - миксомикота (грибы-слизивики); - эумикота (истинные грибы). В базу деления реальных грибов на классы положено 2 признака: тип мицелия, особенности полового и бесполого размножения. 1-ые три класса грибов имеют одноклеточный мицелий, т.е. это низшие грибы. Последние три класса высшие (многоклеточный мицелий) Я точно незнаю,то это или нет