Систематика плесневых грибов
Биология
Систематика плесневых грибов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибы делятся на две группы: - миксомикота (грибы-слизивики); - эумикота (истинные грибы). В базу деления реальных грибов на классы положено 2 признака: тип мицелия, особенности полового и бесполого размножения. 1-ые три класса грибов имеют одноклеточный мицелий, т.е. это низшие грибы. Последние три класса высшие (многоклеточный мицелий) Я точно незнаю,то это или нет
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