Найти и исправить ошибки в предложении?Подъехать к станции, началась гроза.

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Найти и исправить ошибки в предложении?Подъехать к станции, началась гроза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там же вроде нет ошибок 
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