Упростите выражение (х+7)*(х-7)+24 при х= -3
Алгебра
Упростите выражение (х+7)*(х-7)+24 при х= -3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+7)*(х-7)+24 при х= -3 х²-49+24=х²-25=9-25=-16 (х+5)(х-5)=2*(-8)=-16
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