Какие черты характера февроньи проявляются в её поступках

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Феврония - нежная, но очень умная девушка. Она умеет давать мудрые советы, обладает даром провидения. Феврония очень преданная и верная, она любит Петра и во всем слушается. Феврония низкого происхождения, но у нее есть чувство собственного достоинства, поэтому она так обходится с Петром в их первые встречи, чтобы сбить с него спесь. У нее очень большая сила воли, потому что она умело противостоит козням бояр при дворе. Феврония очень добрая, она исцеляет князя, потому что у нее чуткое сердце. И Петр, и Феврония - набожные люди. Они стараются жить по заветам Христа, поэтому так хранят свой брак и стараются править мудро и справедливо.