Помогите написать сообщение о Александр Сергеевич Пушкин
Литература
Помогите написать сообщение о Александр Сергеевич Пушкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин великий поэт.Его произведения наполнены красотой и душевностью.Читая его романсы ,поэмы ДАЖЕ СТИХОТВОРЕНИЯ мы переносим в сказку.Как жаль что Пушкину суждено было прожить такую короткую жизнь.Но мы всегда будем ценить и увожать этого чудесного поэта!!!
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