Ответьте на вопросы, пожалуйста.... Про город "Барнаул"........ (отвечайте, пожалуйста только цифрой. Например: 1.-3; перечислять не надо) 1. Сколько рек в Барнауле? 2. Сколько фабрик в Барнауле? 3.Сколько заводов в Барнау...

Математика

Ответьте на вопросы, пожалуйста.... Про город "Барнаул"........ (отвечайте, пожалуйста только цифрой. Например: 1.-3; перечислять не надо) 1. Сколько рек в Барнауле? 2. Сколько фабрик в Барнауле? 3.Сколько заводов в Барнауле? 4.Сколько школ в Барнауле? 5.Сколько площадей в Барнауле? 6.Сколько парков в Барнауле? 7.Сколько театров в Барнауле? 8.Сколько музеев в Барнауле? 9.Сколько памятников в Барнауле? 10.Сколько фонтанов в Барнауле? Заранее спасибо!!!

Автор: Гость