Прочитайте. Найдите лишнее слово. Напишите эти лишние слова. Рядом напишите по 1 однокоренному слову. Выделите корень. Иллюзия, звездный профессор. Крепостной, клад,здравствуй. Синева, ленивая, ягодка. Пуговка, лёгкие, бол...

Русский язык

Прочитайте. Найдите лишнее слово. Напишите эти лишние слова. Рядом напишите по 1 однокоренному слову. Выделите корень. Иллюзия, звездный профессор. Крепостной, клад,здравствуй. Синева, ленивая, ягодка. Пуговка, лёгкие, болезнь. Режиссёр, суббота, властный. Свистнул, весенний, постный. Холмы, город, разглядеть. Дорожка, травяной, посадка.

Автор: Гость