Что отличает причастие от им. прилагательного и глагола?? МОНОЛОГ
Русский язык
Что отличает причастие от им. прилагательного и глагола?? МОНОЛОГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В причастии корень глагола и окончание прилагательного. И их можно определить по суффиксу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте. Найдите лишнее слово. Напишите эти лишние слова. Рядом напишите по 1 однокоренному слову. Выделите корень. Синева, ленивая, ягодка. ...
Математика
Ответьте на вопросы, пожалуйста.... Про город "Барнаул"........ (отвечайте, пожалуйста только цифрой. Например: 1.-3; перечислять не надо) 1. ...
Русский язык
Пожалуйста помогите мне. Прочитай.Определи тему и озаглавь текст: Эфа-змея красив??я,но злая и ядовитая. Рассердится, свернётся тугим кренделем и з...