Помогите написать описание портрета Лермонтова П. Кончаловский

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П.П. Кончаловский. Лермонтов на Кавказе. 1943–1946 Холст, масло Государственный литературный музей В 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В рамках празднования юбилея Государственным Литературным музеем и Государственным музеем А.С. Пушкина был подготовлен проект «Выставка одной картины», на которой впервые экспонируется работа П.П. Кончаловского «Лермонтов на Кавказе». Петр Петрович Кончаловский (1876 – 1956), русский и советский художник, один из основателей общества «Бубновый валет» и впоследствии его председатель, в отечественной живописи ХХ века занимал одно из центральных мест. Расцвет его творчества пришелся на начало прошлого столетия, когда художественные традиции стремительно менялись и пересматривались. Испытав влияние постимпрессионизма, кубизма и фовизма, в 1920-е годы Кончаловский обратился к более реалистичной манере письма. За годы творческой деятельности им было создано более двух тысяч полотен – портретов, пейзажей, натюрмортов. Также он был известен как мастер театральной декорации и книжный иллюстратор. В своих работах Кончаловский удивительным образом открывал глубинную, чувственную красоту мира. Свой живописный темперамент и радостное восприятие жизни он сохранил до конца своих дней. Творчество М.Ю. Лермонтова было знакомо П.П. Кончаловскому с раннего детства: уже тогда он знал наизусть всего «Мцыри». В 1880 году, когда его отец решил издать сочинения Лермонтова с иллюстрациями лучших русских художников, он имел возможность наблюдать работу над рисунками самого М.А. Врубеля. В своих воспоминаниях Кончаловский писал: «Все потом его узнали и оценили. А тогда он голодал. Отец, чтобы помочь ему в работе, поселил его у нас... Писал он все время, а я торчал у него тоже все время. Мешал, наверное, страшно. Рисунок ему не понравился – он изрежет, выбросит, а я подберу, склею и под подушку к себе... Мне казалось, что он рвет и бросает какую-то часть Лермонтова...». Поездка на Кавказ, предпринятая Кончаловским в 1927 году, вдохновила его на создание нескольких полотен, посвященных творчеству поэта: «Мцыри. Гроза», «С развалин Мцыри», «Казбек», «Пятигорск. Дом Лермонтова». В 1941 году, перечитывая Лермонтова в бомбоубежище, Кончаловский задумал написать его портрет. По словам художника, темой картины стала первая ссылка Лермонтова: «После смерти Пушкина еще мало известный Лермонтов, потрясенный и разгневанный… пишет гениальные стихи “На смерть поэта”. Стихи на устах у всей России. Лермонтов, уже признанный поэт, едет в изгнание на Кавказ… Образ Лермонтова я искал в портретах, написанных с натуры, в воспоминаниях современников и, наконец, в его поэзии. Лермонтов гордый и счастливый признанием, тоскующий по родине, почти юноша таков он должен быть на моей картине». В мастерской было холодно, и художник перенес полотно домой. Но и здесь писать приходилось в полушубке и перчатках, а во время бомбежек – спускаться в бомбоубежище. Так рождалась картина «Лермонтов на Кавказе», работа над которой продолжалась в течение нескольких лет. Впоследствии она хранилась в семье художника, а 2007 году через Россвязьохранкультуру потомки П.П. Кончаловского – А.С. Михалков-Кончаловский, Н.С. Михалков, О.Ю. Семенова и М.М. Баратова передали ее в дар Государственному Литературному музею.