Для доставки 24 т.груза 1 машина сделала 8 рейсов,а для доставки 45 тонн груза другая 9 рейсов .сколько рейсов сделали две машины вместе.чтобы доставить груз 120 тонн

24/8=3т- перевезет первая машина за 1 рейс 45/9=5т- перевезет вторая машина за 1 рейс 3+5=8т- перевезут машины вместе за 1 рейс 120/8=15р- по столько рейсов сделали 2 машины

Гость: Гость:

сначало узнаем сколько за 1 рейс привозила каждая машина 24/8=3т привозила за 1 рейс первая машина 45/9=5т привозила за 1 рейс вторая машина теперь общее количество тонн за рейс привезенными обоими машинами 3+5=8т теперь узнаем за сколько рейсов они перевезут 120т вместе 120/8=15 рейсов Ответ: 15 рейсов сделали две машины вместе чтобы доставить 120 тонн груза