Экипаж зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега . Сколько времени им осталось двигаться , если скорость их движения не изменялась?

Математика

Экипаж зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега . Сколько времени им осталось двигаться , если скорость их движения не изменялась?

Автор: Гость