Экипаж зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега . Сколько времени им осталось двигаться , если скорость их движения не изменялась?
Математика
Экипаж зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. Через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега . Сколько времени им осталось двигаться , если скорость их движения не изменялась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошли 2/3 - осталось 1 - 2/3 = 1/3 всего пути. 2/3 - в 2 раза больше 1/3 18 : 2 = 9 (мин) - 1/3 часть пути Ответ: осталось двигаться 9 минут.
Гость:
18 :2= 9 (мин)-время пути1 трети 3-2 =1 (трет) -осталось. 9х1=9 (мин) Ответ, я думаю, сами запишете.
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