К концам рычага длиной 1 м подвешены грузы общей массой 2 кг. какова масса каждого из грузов если точка опоры находится на расстоянии 30 см от одного из концов рычага.массой рычага можно пренебречь

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Правило равновесия рычага: F1l1=F2l2 l=l1+l2 l1=30см l2=100-30=70см Из правила равновесия рычага видно, что на плечо меньшей длины действует большая сила, следовательно там должен находиться груз большей массы. Так же из этого правила видно, что во сколько раз длина одного плеча больше длины другого, во столько раз сила, приложенная к большему рычагу, меньше силы, приложенной к меньшему длинной рычагу. Значит получаем: Отношение длин равно отношению масс: 30/70=3/7 У нас два кг, тогда составим уравнение: x-одна часть массы 3x+7x=2 10x=2 x=0,2 Тогда масса первого груза равна 3x=0,6кг А уже масса второго равна 2-0,6=1,4кг Ответ:0,6 и 1,4 кг