Математика тема №4 : для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.Сколько заплатили денег за все кисточки ?

Математика

Математика тема №4 : для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.Сколько заплатили денег за все кисточки ?

Автор: Гость