Математика тема №4 : для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.Сколько заплатили денег за все кисточки ?
Математика
Математика тема №4 : для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.Сколько заплатили денег за все кисточки ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90:18=5 (пуз) количество пузырьков клея 2) 5* 7=35 (руб) цена кисточек Ответ: за все кисточки заплатили 35 рублей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1)Какие меры должны принимать люди, чтобы экономика приносила меньше вреда окружающей среде?2)Дай свои кологические прогнозы для следующих сл...
Русский язык
Самодиктант. Подбер и запеши 15-20 глаголов с изученынными орфограммами (частица НЕ, -ТСЯ и-ТЬСЯ; мягкий знак после шипящих в неоприделённой форме ...
Математика
привезённый картофель распределили между тремя магазинами. первый магазин получил три восьмых привезенного картофеля.второй-одна четвёртая привезен...
Обществознание