Какие зрелища были наиболее любимы римлянами?

Обществознание
Какие зрелища были наиболее любимы римлянами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азартные, кровопролитные
Гость:
Гладиаторские бои ))) Гладиаторские бои  Гладиаторские бои
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