Какие зрелища были наиболее любимы римлянами?
Обществознание
Какие зрелища были наиболее любимы римлянами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азартные, кровопролитные
Гость:
Гладиаторские бои ))) Гладиаторские бои Гладиаторские бои
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