      1)Какие меры должны принимать люди, чтобы экономика приносила меньше вреда окружающей среде?2)Дай свои кологические прогнозы для следующих случаев:           а)в одной стране фермеры решили уничтожить хищных зверей;      ...

Гость: Гость:

1) Не выбрасывать мусор на улице.Не курить в общественных местах.Не рисовать в лифте. 2) а ) Если уничтожить всех хищных зверей ,то разведётся очень много мышей и т.д. б) Если на берегу озера поставить завод,в отходах которого содержится ртуть,то вымрут все рыбы в озере,экология станет гораздо хуже.