      1)Какие меры должны принимать люди, чтобы экономика приносила меньше вреда окружающей среде?2)Дай свои кологические прогнозы для следующих случаев:           а)в одной стране фермеры решили уничтожить хищных зверей;      ...

География
      1)Какие меры должны принимать люди, чтобы экономика приносила меньше вреда окружающей среде?2)Дай свои кологические прогнозы для следующих случаев:           а)в одной стране фермеры решили уничтожить хищных зверей;                  б)на берегу озера было решено построить завод, в отходах которого содержится ртуть.                                                                                                           
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не выбрасывать мусор на улице.Не курить в общественных местах.Не рисовать в лифте. 2) а ) Если уничтожить всех хищных зверей ,то разведётся очень много мышей и т.д. б) Если на берегу озера поставить завод,в отходах которого содержится ртуть,то вымрут все рыбы в озере,экология станет гораздо хуже.
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