19 с.ш,99з.д 35 юш,56 зд
Українська література
19 с.ш,99з.д 35 юш,56 зд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мехико и Буэнос-Айрес
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Математика
Математика тема №4 : для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.С...
География
1)Какие меры должны принимать люди, чтобы экономика приносила меньше вреда окружающей среде?2)Дай свои кологические прогнозы для следующих сл...