катер прошел по течению реки 160 км и столько же против течения, затратив на весь путь 26 ч. Найдите скорость катера в стоячей воде, если скорость течения реки 3 км/ч

Алгебра
катер прошел по течению реки 160 км и столько же против течения, затратив на весь путь 26 ч. Найдите скорость катера в стоячей воде, если скорость течения реки 3 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - скорость катера в стоячей воде, х+3 - скорость катера по течению, х-3 - скорость катера против течения. тогда 160/(х+3)+160/(х-3)=26 приводим к общему знаменателю 160*(х-3)+160*(х+3) = 26* (х+3)  (х-3) 160х - 480 + 160х +480 = 26 х*х - 26*9 320х= 26 х х -234   13 х х -160х - 117=0 а как решать квадратное уравнение я точно не помню 
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