Аня, Боря, Вера и Гена. Отправились в поход.Им надо назначить двух дежурных по лагерю. Они написали свои имена на одинаковых бумажках, сложили их в пустой рюкзак и вынули наугад две бумажки. Какова вероятность того, что дежурит...
Математика
Аня, Боря, Вера и Гена. Отправились в поход.Им надо назначить двух дежурных по лагерю. Они написали свои имена на одинаковых бумажках, сложили их в пустой рюкзак и вынули наугад две бумажки. Какова вероятность того, что дежурить будут 2 мальчика? 2 девочки? мальчик и девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятность если будут 2 мальчика равна 2/4=1/2 где 2- количество мальчиков , а 4-общее кол-во всех детей вероятность если будут 2 девочки равна 2/4=1/2 где 2 кол-во девочек, а 4-общее кол-во всех детей вероятность что будут 1 мальчик и 1 девочка равно 1+1/4 где 1+1 девочка и мальчик
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