:для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.Сколько заплатили денег за все кисточки ? нужна логика рассуждения плиз !!!!
Математика
:для уроков труда купили на 90 руб. несколько пузырьков клея по 18 рублей за пузырёк и столько же кисточек по 7 руб. за штуку.Сколько заплатили денег за все кисточки ? нужна логика рассуждения плиз !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х количество ( клея и кисточек купили поровну !) 18х +7х = 90 25х=90 х=3,6 18 * 3,6 =64,8 рублей за клей 7*3,6 = 25,2 рубля за кисточки Если бы за покупку заплали 100 рублй тогда было целое количество 100 : 25 = 4
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