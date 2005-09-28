До 17 века настольной книгой
Физика
До 17 века настольной книгой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю, что только не Авиценны, он Европеец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Химия
Даны вещества: Fe, H3PO4, H2SO4 (р-р), NaOH, FeCl3, H2O2. Используя воду и необходимые вещества то??ько из этого списка, получите в две стадии ги...
Қазақ тiлi
Составьте на казахском 6 предложений со словами: мемлекеттік, республикасы, рəміз??ері, Қазақстан , егеменді, айрықша, төлем кұралы, қазына
Математика