До 17 века настольной книгой

Физика
До 17 века настольной книгой
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Гость:
Знаю, что только не Авиценны, он Европеец
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