Do, does-что это и как понять?
Английский язык
Do, does-что это и как понять?
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Гость:
Это Вспомогательный глагол. Любой вопрос, начинающийся с do (или does), предполагает ответ yes (да) или no (нет).
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