До какого соединения окисляются спирты?

Химия
До какого соединения окисляются спирты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первичные окисляются до альдегидов, а вторичные до кетонов, третичные не окисляются
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